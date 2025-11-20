Азербайджанские вузы вошли в глобальный рейтинг устойчивого развития QS

Азербайджан стал единственной страной Южного Кавказа, представленной в новом рейтинге QS Sustainability 2026, опубликованном глобальным рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds (QS), сообщает 1news.az.

В текущем выпуске рейтинг включает восемь азербайджанских университетов, демонстрируя рост числа участвующих вузов по сравнению с предыдущими годами.

Таким образом, в список вошли: Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Университет Хазар и Западно-Каспийский университет.

По общему рейтингу Азербайджанский государственный экономический университет занял место в топ-800, Бакинский государственный университет - в топ-1000, остальные шесть вузов попали в категории 1001+ и 1501+.

Особое внимание в рейтинге QS Sustainability уделяется критерию «Устойчивое развитие в сфере охраны окружающей среды». Три азербайджанских университета вошли в число 400 лучших в мире по этому показателю: Бакинский государственный университет занял 57-е место, Азербайджанский государственный экономический университет - 309-е, а Азербайджанский университет нефти и промышленности - 398-е место.

Рейтинговая оценка QS Sustainability формируется на основе трёх компонентов: «Воздействие на окружающую среду» (45%), «Социальное воздействие» (45%) и «Модель управления» (10%), что позволяет комплексно оценивать усилия вузов в области устойчивого развития.

Джамиля Суджадинова