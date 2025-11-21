Звезда Marvel Чедвик Боузман посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде - ФОТО - ВИДЕО

Ушедший из жизни в 2020 году голливудский актер Чедвик Боузман, звезда фильма «Черная пантера», посмертно был удостоен звезды на Аллее Славы в Голливуде.

На церемонии присутствовали его близкие, друзья и коллеги: жена Симоне Ледвард‑ Боузман, актёры Майкл Б. Джордан, Виола Дэвис, режиссёр Райан Куглер, а также братья Чэдвика - Кевин и Деррик.

Симоне Ледвард‑ Боузман получила звезду от имени мужа и в трогательной речи отметила: «Он был духовным учителем… Его сердце было таким большим, что он мог отдать каждому частицу себя».

Райан Куглер вспомнил, как Ч.Боузман всегда находил силы и самоотдачу, несмотря на тяжёлую болезнь, а Виола Дэвис подчеркнула, что слово «ушёл» не подходит для описания актёра: «Я должна верить, что Чедвик всё ещё жив».

Marvel в своём официальном заявлении подчеркнул вклад Ч.Боузмана в киновселенную и культурное наследие, отметив, что роль короля Т’Чаллы в Black Panther стала символом и вдохновением для миллионов зрителей по всему миру.

