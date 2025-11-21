 В Азербайджане депутат предложил освободить минимальные зарплаты от подоходного налога | 1news.az | Новости
Политика

В Азербайджане депутат предложил освободить минимальные зарплаты от подоходного налога

Учитывая международную практику, минимальные заработные платы в Азербайджане целесообразно освободить от подоходного налога.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, хотя подоходный налог создает определенные расходы для бизнеса, они не являются чрезмерными, и предприниматели смогут компенсировать их повышением заработной платы.

«Поэтапный мягкий переход позволит бизнесу подготовиться к этому механизму. В большинстве государств минимальная зарплата освобождена от подоходного налога, поэтому аналогичная практика в Азербайджане будет целесообразной», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что освобождение от налога минимальных зарплат как в государственном, так и в частном секторе способствует социальному обеспечению граждан. Предлагается установить освобождаемую от налогообложения сумму в размере 400 манатов. «Поскольку зарплаты этих граждан невысоки, облагать их налогом нежелательно», – добавил В.Байрамов.

Депутат также отметил, что привязка освобожденной суммы к минимальной зарплате может увеличить доходы граждан с низкими окладами. В этом случае освобожденная от подоходного налога сумма может составлять не 200, а 400 манатов, что напрямую повлияет на уровень заработной платы. Кроме того, В.Байрамов предложил повысить порог налогообложения в государственном секторе с 2 500 до 4 000 манатов, что также способствовало бы росту окладов.

Источник: Report

