В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Централизованной информационной и цифровой аналитической системы (MIRAS) Службы госбезопасности.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Министерству цифрового развития и транспорта и Госслужбе спецсвязи и информационной безопасности поручено обеспечить реализацию мер, вытекающих из требований указа Президента от 12 сентября 2018 года «Об утверждении Правил формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем» и некоторых мер, связанных с электронным правительством.

Службе государственной безопасности предписано принять необходимые меры по формированию, ведению, организации деятельности и развитию MIRAS, а также обеспечить ее эффективное использование; совместно с Министерством цифрового развития и транспорта принять меры по включению MIRAS в «Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг» и Государственный реестр информационных систем персональных данных.

Министерству цифрового развития и транспорта, МВД, Минюсту, Министерству труда и соцзащиты населения, Минэкономики, Минздраву, Министерству науки и образования, Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Государственному таможенному комитету, Госкомитету по работе с религиозными организациями, Государственной миграционной службе, Госпогранслужбе, Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу, Госагентству по туризму, Госагентству по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Госагентству водных ресурсов, Государственному экзаменационному центру, ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз» Госнефтекомпании поручено в течение шести месяцев принять необходимые меры для обеспечения доступности информации, указанной в Положении посредством информационной системы Электронное правительство и уведомить об этом Президента Азербайджана.