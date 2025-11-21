 В Азербайджане растет число жалоб на мошенничество в сфере ремонта и услуг | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане растет число жалоб на мошенничество в сфере ремонта и услуг

Фаига Мамедова18:45 - 21 / 11 / 2025
В Азербайджане растет число жалоб на мошенничество в сфере ремонта и услуг

В последние месяцы в Азербайджане всё чаще фиксируются случаи мошенничества в сфере бытовых и сервисных услуг. Ленты социальных сетей заполняются жалобами обманутых клиентов, которые становятся жертвами недобросовестных «мастеров».

Жители Баку и других регионов рассказывают, что обычное желание отремонтировать автомобиль, обновить интерьер или заказать мебель всё чаще превращается в длительную, изматывающую историю потраченных денег и нервов.

«Я заказал мебель, заплатил 600 манатов предоплаты. Месяц мне обещали, что всё скоро будет готово. Когда приехал посмотреть, оказалось, что работа даже не начиналась», – делится один из пострадавших.

Другой житель столицы столкнулся с похожей ситуацией:
«Сдал машину на покраску и сразу оплатил всю сумму. Мастер каждый раз переносил сроки – то завтра, то послезавтра. Потом вообще перестал отвечать. Когда удалось дозвониться, выяснилось, что он уехал в Гёйчай. В итоге ни покраски, ни возврата денег».

Есть и другие случаи. Один мужчина рассказал, что после ремонта в его доме пропала оставшаяся метлахская плитка, каждый квадрат которой стоил 32 маната:
«Выяснилось, что мастер забрал все оставшиеся четыре квадрата себе».

Автомобильный мастер Руслан Алиев считает, что причиной роста подобных случаев стало активное распространение услуг через социальные сети.

«Сегодня в интернете множество страниц, где люди, называющие себя мастерами, предлагают свои услуги. Схема проста: они снимают привлекательные ролики, красиво рассказывают о своих «навыках», и видео быстро набирает охваты. Доверчивые граждане верят обещаниям, но качество работы, если она вообще выполняется, часто оказывается далеким от заявленного», – отмечает он.

По словам Алиева, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно изучать отзывы, проверять реальные примеры выполненных работ и, главное, не переводить крупные суммы без письменного договора.

Эксперт в сфере строительства Мухтар Эртуран подчеркивает, что больше всего обманов сегодня происходит в сфере ремонта и производства мебели.

«Многие находят мастеров через TikTok и другие соцсети. Часто мошенники действуют группами: один “мастер” рекомендует другого, создавая видимость доверия. Поскольку договоры с клиентами не заключаются, они безнаказанно присваивают крупные суммы, меняют номера телефонов и исчезают», – объясняет он.

Адвокат Миргусейн Габибли напоминает: основной проблемой остаётся отсутствие официальных соглашений.

«По гражданскому законодательству Азербайджана любые подрядные договоры должны оформляться в письменной форме. В документе должны быть указаны объём работ, сроки и стоимость. Без договора доказать факт мошенничества в суде крайне сложно», – поясняет юрист.

Министерство внутренних дел Азербайджана также призывает граждан проявлять осторожность и не переводить деньги неизвестным лицам, особенно если предложения поступают через социальные сети.

Подробнее – в сюжете Xəzər Xəbər:

Поделиться:
1471

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье?

Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в ...

Общество

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, ...

Общество

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Журналист Гейдар Мирза о пожаре: Мы буквально вернулись с того света - ВИДЕО

После развода с шейхом и преследований Зейнаб Джавадлы вновь просит помощи для себя и дочерей - ВИДЕО

В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

Сотрудники Агентства соцуслуг выразили соболезнования в связи с трагической смертью 16-летней Нурджан

Последние новости

Турция и Австралия осуществят совместное председательство на COP31

Сегодня, 16:50

На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Сегодня, 16:39

В Иране деноминируют нацвалюту

Сегодня, 16:35

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Сегодня, 16:18

Лидеры стран G20 приняли декларацию в начале саммита

Сегодня, 16:10

ChatGPT начал проверять возраст пользователей

Сегодня, 15:50

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сегодня, 15:43

Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Сегодня, 15:30

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Сегодня, 15:02

Арестован экс-президент Бразилии

Сегодня, 14:59

Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Сегодня, 14:51

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Сегодня, 14:45

В ЮАР стартовал саммит G20

Сегодня, 14:35

МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Сегодня, 14:25

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:17

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 13:57

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Сегодня, 13:53

Экс-президент Франции напишет книгу о заключении в тюрьме

Сегодня, 13:46
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30