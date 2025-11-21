В Азербайджане растет число жалоб на мошенничество в сфере ремонта и услуг

В последние месяцы в Азербайджане всё чаще фиксируются случаи мошенничества в сфере бытовых и сервисных услуг. Ленты социальных сетей заполняются жалобами обманутых клиентов, которые становятся жертвами недобросовестных «мастеров».

Жители Баку и других регионов рассказывают, что обычное желание отремонтировать автомобиль, обновить интерьер или заказать мебель всё чаще превращается в длительную, изматывающую историю потраченных денег и нервов.

«Я заказал мебель, заплатил 600 манатов предоплаты. Месяц мне обещали, что всё скоро будет готово. Когда приехал посмотреть, оказалось, что работа даже не начиналась», – делится один из пострадавших.

Другой житель столицы столкнулся с похожей ситуацией:

«Сдал машину на покраску и сразу оплатил всю сумму. Мастер каждый раз переносил сроки – то завтра, то послезавтра. Потом вообще перестал отвечать. Когда удалось дозвониться, выяснилось, что он уехал в Гёйчай. В итоге ни покраски, ни возврата денег».

Есть и другие случаи. Один мужчина рассказал, что после ремонта в его доме пропала оставшаяся метлахская плитка, каждый квадрат которой стоил 32 маната:

«Выяснилось, что мастер забрал все оставшиеся четыре квадрата себе».

Автомобильный мастер Руслан Алиев считает, что причиной роста подобных случаев стало активное распространение услуг через социальные сети.

«Сегодня в интернете множество страниц, где люди, называющие себя мастерами, предлагают свои услуги. Схема проста: они снимают привлекательные ролики, красиво рассказывают о своих «навыках», и видео быстро набирает охваты. Доверчивые граждане верят обещаниям, но качество работы, если она вообще выполняется, часто оказывается далеким от заявленного», – отмечает он.

По словам Алиева, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно изучать отзывы, проверять реальные примеры выполненных работ и, главное, не переводить крупные суммы без письменного договора.

Эксперт в сфере строительства Мухтар Эртуран подчеркивает, что больше всего обманов сегодня происходит в сфере ремонта и производства мебели.

«Многие находят мастеров через TikTok и другие соцсети. Часто мошенники действуют группами: один “мастер” рекомендует другого, создавая видимость доверия. Поскольку договоры с клиентами не заключаются, они безнаказанно присваивают крупные суммы, меняют номера телефонов и исчезают», – объясняет он.

Адвокат Миргусейн Габибли напоминает: основной проблемой остаётся отсутствие официальных соглашений.

«По гражданскому законодательству Азербайджана любые подрядные договоры должны оформляться в письменной форме. В документе должны быть указаны объём работ, сроки и стоимость. Без договора доказать факт мошенничества в суде крайне сложно», – поясняет юрист.

Министерство внутренних дел Азербайджана также призывает граждан проявлять осторожность и не переводить деньги неизвестным лицам, особенно если предложения поступают через социальные сети.

Подробнее – в сюжете Xəzər Xəbər: