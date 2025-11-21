AZAL делает путешествия еще удобнее: посадочные талоны теперь можно сохранять в Apple Wallet и Google Wallet

21 ноября 2025 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедрил новую цифровую функцию, упрощающую процесс регистрации и посадки на рейс. Благодаря ей пассажиры могут сохранять свои посадочные талоны в мобильных кошельках Apple Wallet и Google Wallet. Опция доступна всем, кто оформил авиабилеты через мобильное приложение авиакомпании.

После онлайн-регистрации пассажиру достаточно добавить электронный талон в мобильный кошелек и предъявить его прямо со смартфона — даже без подключения к интернету. Это решение ускоряет посадку, делает прохождение контроля в аэропорту более комфортным и освобождает путешественников от необходимости распечатывать документы.

Все данные о полете хранятся в одном месте и остаются доступными до конца путешествия — особенно удобно при пересадках и в роуминге.

Запуск этой функции стал частью стратегии AZAL по развитию цифровых услуг и внедрению инноваций, которые делают путешествия комфортнее для всех пассажиров. Авиакомпания продолжит развивать цифровые решения, предлагая современные и удобные решения на каждом этапе путешествия.

С инструкцией по использованию новой функции можно ознакомиться по ссылке: https://youtube.com/shorts/u-TJs6jXKLM?feature=share.



