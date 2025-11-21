 Среди пострадавших при пожаре на конференции COP30 граждан Азербайджана нет | 1news.az | Новости
Среди пострадавших при пожаре на конференции COP30 граждан Азербайджана нет

First News Media10:12 - Сегодня
Среди пострадавших при пожаре на конференции ООН COP30, проходившей в городе Белен (Бразилия) нет граждан Азербайджана.

Как передает АПА, члены азербайджанской делегации не получили каких-либо травм во время пожара.

В четверг, 20 ноября, за два дня до завершения климатических переговоров ООН в Белене, вспыхнул масштабный пожар, сообщает АР.

Пламя охватило несколько павильонов, где должны были проводиться многочисленные дискуссии, презентации и культурные события.

Организаторам удалось локализовать огонь за считанные минуты и серьезных травм удалось избежать, однако последствия инцидента почувствовали все делегаты.

По данным представителей конференции, 13 человек получили медицинскую помощь из-за отравления дымом.

При этом место проведения саммита оставалось закрытым примерно семь часов, а работа секций и переговоров была полностью остановлена.

Министр туризма Бразилии Селсу Сабино заявил, что возгорание началось вблизи китайского павильона - одной из многих временных шатровых площадок, установленных для параллельных событий.

Представители павильона Climate Live, находившегося неподалеку, рассказали, что огонь распространялся очень быстро. Один из свидетелей, Сэмюэл Рубин, отметил, что различные павильоны, построенные на основе армированной ткани и металлических конструкций, загорелись почти одновременно.

Губернатор штата Пара Элдер Барбальо предположил, что причиной инцидента мог стать сбой генератора или короткое замыкание в технической будке.

