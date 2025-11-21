Нура Сури заявила о давлении, угрозах и возможных провокациях против неё

Певица Нура Сури открыто заявила в социальной сети Facebook о том, что против нее запущена кампания по очернению, которая продолжается в различных формах.

«С этого момента общественности и соответствующим структурам заранее известно, кем могут быть совершены любые негативные действия в отношении меня и моих детей», - отмечает певица в социальной сети Facebook.

Н.Сури отмечает, что она полностью готова к правовой и общественной борьбе по данному вопросу: «Однако скрытое давление, клевета, ложные обвинения и другие незаконные действия не могут считаться борьбой.

В случае любой провокации, угрозы, попытки дискредитации или другого воздействия на меня или членов моей семьи, я заранее письменно зафиксировала и храню дома информацию о том, кем такие действия могут быть совершены».

Напомним, что ранее именно Нура Сури стала инициатором скандальной дискуссии с Министерством культуры Азербайджана, которое обвинила в коррупции и продвижении «своих», к ней затем присоединились и другие артисты.