Путин высказался о плане США по Украине

Мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

«Полагаю, что он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования [в Украине]», - указал Путин.

Путин сообщил, что предложенный президентом США Дональдом Трампом план был модернизирован после их встречи на Аляске.

«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», — заявил российский лидер.

«Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против».

Власти Украины и их союзники, считает Владимир Путин, находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение. Армия России, добавил глава государства, работает над достижением целей, но Россия готова к решению проблемы мирным путем.