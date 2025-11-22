МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Министерство внутренних дел Турции выдало разрешение на проведение расследования в отношении мэра столицы Мансура Яваша и его личного секретаря Невзата Узуноглу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении аудиторских процедур.

Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Уточняется, что расследование, разрешение на проведение которого запросила Генпрокуратура Анкары, касается вопроса об организации мэрией путем проведения тендеров серии концертов известных турецких артистов в столице. Согласно отчету ряда надзорных ведомств и служб и результатам предварительного разбирательства Счетной палаты установлено, что мэрия понесла убытки в размере 154,4 млн лир ($3,6 млн) при проведении 32 концертов.

Источник: ТАСС