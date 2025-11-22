Похоронен один из официантов, погибших от удара током
Тело Джавидана Мурадлы, одного из четырёх официантов, трагически погибших на днях в Бинагадинском районе, доставлено в его родной Тертерский район.
Как сообщает «Qafqazinfo», 27-летний мужчина был похоронен на городском кладбище Тертера.
Напомним, что 21 ноября четверо сотрудников ресторана «Lake Hotel» в Баладжары получили удар током и погибли. В результате трагического инцидента погибли Джавидан Мурадлы, Эльтадж Алиев, Эмиль Гулиев и Акбар Зейналов.
