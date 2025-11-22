Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, они сегодня вернутся на родину.

Как сообщает «Белта», об этом заявила пресс-секретарь белорусского Президента Наталья Эйсмонт.

«В развитие достигнутых договоренностей между Президентом США Дональдом Трампом и Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, Президент помиловал 31 гражданина Украины», - заявила Эйсмонт.

Она также отметила, что ранее помилованные украинцы совершили уголовные преступления на территории Беларуси.

Также были помилованы два католических священника. Сообщается, что их освобождение состоялось «по просьбе Папы Римского Льва XIV».