Европа хочет изменить как минимум 4 пункта плана Трампа по Украине

First News Media21:10 - 22 / 11 / 2025
Европа хочет изменить как минимум 4 пункта плана Трампа по Украине

Европейские лидеры считают, что как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине должны быть изменены.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Как пишут журналисты, текущий проект является основой, однако работа по нему должна быть продолжена. Ожидается, что представители ведущих европейских стран встретятся в Женеве в воскресенье.

Европейские лидеры считают, что необходимо полностью исключить один из ключевых пунктов мирного соглашения — предложение Трампа о территориях. В нем говорится о том, что Крым и Донбасс будут признаны российскими, а границы в Херсонской и Запорожской областях заморозят по нынешней линии соприкосновения.

Кроме того, будет обсуждаться предложение о сокращении численности украинских военных.

Bild также пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен дать понять представителям Белого дома, что «гарантии безопасности, которые Россия должна дать Украине, могут не стоить бумаги, на которой они написаны». Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от своего арсенала ядерного оружия, однако, по его словам, те договоренности не были выполнены.

Еще одним пунктом, вызывающим «раздражение Мерца», стало предложение Трампа о замороженных российских активах. Канцлер Германии также подчеркнул, что завершение конфликта возможно только с согласия Украины.

Источник: Лента.ру

