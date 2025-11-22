Пожар в жилмассиве «Молодежный городок» в Мехтиабаде: жители эвакуированы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

МЧС распространило информацию о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в посёлке Мехдиабад Бинагадинского района города Баку.

Как передает 1news.az, в сообщении отмечено, что в связи с поступившей информацией на горячую линию «112» МЧС на место происшествия незамедлительно были направлены силы Управления пожарной охраны Бинагадинского района Государственной пожарной службы Министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник в квартире, расположенной на 2-м этаже семиэтажного жилого дома.

Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС пожар был потушен в короткие сроки, не допустив его распространения.

В результате пожара сгорело имущество в одной из комнат двухкомнатной квартиры общей площадью 61 кв. м на площади 10 кв. м.

Большая часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.

Во время пожара силами МЧС в рамках мер безопасности были эвакуированы 5 жильцов дома, в том числе 1 несовершеннолетний.

19:05

Пожар вспыхнул на первом этаже дома № 10 в жилом массиве «Молодежный городок»в поселке Мехтиабад Абшеронского района.

Как сообщает корреспондент 1news.az, жители были эвакуированы из здания в целях безопасности из-за сильного задымления, образовавшегося в результате инцидента.

О пожаре были проинформированы соответствующие органы, на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины происшествия выясняются.