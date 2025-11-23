СМИ: Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров по Газе

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир, чтобы обсудить с посредниками второй этап соглашения о перемирии в палестинском анклаве.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, делегация планирует провести встречу "с представителями египетской разведки" для переговоров о ситуации в палестинском анклаве, а также обсудить с посредниками "последние события на местах и второй этап мирного процесса в секторе Газа". Источники уточняют, что визит был запланирован заранее, при этом на столе переговоров "будет обсуждаться вопрос продолжающейся эскалации" Израиля в палестинском анклаве.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". 22 ноября палестинские радикалы призвали Египет, Катар, США и Турцию оказать давление на Израиль, чтобы он перестал нарушать режим прекращения огня в секторе Газа и соблюдал положения соответствующего соглашения.

Источник: ТАСС