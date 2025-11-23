 В рамках СОР30 Азербайджан способствовал переговорам по двум важным пунктам повестки | 1news.az | Новости
Политика

В рамках СОР30 Азербайджан способствовал переговорам по двум важным пунктам повестки

First News Media14:43 - 23 / 11 / 2025
Азербайджан и Бразилия подготовили и представили в рамках СОР30 «Дорожную карту от Баку до Белена» по увеличению глобального климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов США.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам участия азербайджанской делегации в 30-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР30) в Белене (Бразилия).

Отмечается, что в рамках конференции Азербайджану было поручено провести переговоры по двум важным пунктам повестки и согласовать эти документы.

Так, в рамках полномочий на проведение переговоров между Турцией и Австралией, странами-кандидатами на проведение СОР31, предоставленных председателем СОР30 Андре ду Лаго заместителям министра иностранных дел Азербайджана Ялчину Рафиеву и Бразилии Маурисио Лирио, после интенсивных переговоров, проходивших в течение 12 дней, было принято решение о передаче Турции права проведения СОР31.

Кроме того, в рамках СОР30 председатель КС поручил представителям Азербайджана и Норвегии возглавить процесс согласования документов, связанных с Глобальным обзором (GST) Парижского соглашения, от своего имени и провести переговоры между государствами. Эти переговоры вели Ялчин Рафиев с азербайджанской стороны и министр по вопросам климата и окружающей среды Андреас Бьелланд Эриксен с норвежской стороны.

В результате обсуждений, проведенных со всеми переговорными группами, азербайджанская и норвежская стороны представили свои рекомендации по возможным проектам решений председательствующей на СОР31 Бразилии, что способствовало принятию решений по соответствующим документам. Делегация МИД также провела пять мероприятий, посвященных инициативам в области мира и миграции, водных ресурсов, здравоохранения, городов и прозрачности климата, выдвинутым в рамках Программы действий председателя СОР29. Кроме того, азербайджанская делегация в качестве соорганизатора поддержала проведение ряда мероприятий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, водородом и сельскохозяйственными инициативами.

