В Армении сократят срок службы, но увеличат призыв резервистов

В Армении, начиная с зимнего призыва 2025 года, срок обязательной воинской службы сократится с 24 до 18 месяцев.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего» заявил 24 ноября министр обороны республики Сурен Папикян, передают армянские СМИ.

Поправка к закону, в частности, предусматривает сокращение срока обязательной воинской службы за счет увеличения числа контрактников. «В последние годы предпринимаются активные шаги по расширению службы по контракту. Можно, в частности, упомянуть программу «Защитник Отечества», внедрение системы профессионального сержантского состава, системы аттестации военнослужащих, а также процесс организации воинской службы по контракту с сохранением досрочной военной пенсии в приграничных воинских частях», - сказал Папикян. Он оценил достигнутые результаты крайне положительно. Они, как считает глава Минобороны, способствуют повышению привлекательности и расширению воинской службы по контракту.

В связи с этим правительство сочло целесообразным сократить 24-месячный срок обязательной службы для рядового состава на 6 месяцев, начиная с зимнего призыва 2025 года, установив тем самым новый срок в 18 месяцев. С принятием новых поправок также прогнозируется снижение расходов на организацию обязательной воинской службы со второй половины 2027 года, поскольку в рамках зимнего призыва 2025 года 18-месячный срок службы, начинающийся с января 2026 года, заканчивается в июле 2027 года.

Также указана связь с некоторыми стратегическими документами. Речь, в частности, идет о «стратегической трансформации Армении» к 2050 году и программе Правительства на 2021-2026 годы.

«Численность наших Вооруженных сил увеличилась примерно 4,2 тысяч человек за счет тех, кто остался на сверхсрочную службу в рамках программы «Защитник Отечества». За последний год число участников программы выросло примерно на тысячу человек», - сообщил министр.

Кроме того, как отметил Папикян, за счет ряда процессов в отдельных частях ВС появилась возможность сделать так, чтобы солдаты-срочники занимались не боевым дежурством, а подготовкой.

Министр отметил, что в 2025 году на сборы резервистов было призвано 16 тыс. человек. При этом в 2026-ом и далее в год планируется призывать по 20 тысяч человек.

Проект о сокращении срока службы, обсуждение которого ведется аж с 2021 года, изначально планировалось реализовать летом 2026 года, однако 21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поправка вступит в силу уже с 1 января.

После некоторых обсуждений законодательная инициатива получила положительное заключение постоянной парламентской Комиссии.