«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня в Наримановском районе Баку, на улице А. Раджабли, в здании «AFEN Plaza» произошёл взрыв, в результате которого пострадали семь человек.

Пяти пострадавшим - двум мужчинам и трём женщинам - бригады скорой медицинской помощи оказали первичную помощь на месте, после чего они были доставлены в Клинический медицинский центр с различными травмами. У одного из пострадавших (мужчины) был диагностирован термический ожог, у остальных четырёх - травмы различных областей тела. В настоящее время их лечение продолжается, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Позже владелец плазы заявил, что причиной инцидента могло стать повреждение газовой линии, проложенной на недавно построенной дороге перед зданием, в результате чего газ просочился под землю и проник в помещение.

Редакция 1news.az обратилась к начальнику отдела по связям с общественностью Производственного Объединения "Azəriqaz" SOCAR Эльданизу Велиеву.

Э.Велиев сообщил, что сотрудники Объединения находятся на месте происшествия:

«Сотрудники занимаются осмотром трубопроводов, принадлежащих "Azəriqaz". Подача газа на территорию не обеспечена. Выдвигаются версии о возникновении неисправности в проложенных поблизости трубопроводах. Считаю, что выдвигать подобные версии пока рано. Правоохранительные органы ведут расследование, и точный ответ станет известен по итогам следствия».