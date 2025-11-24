Владелец «AFEN Plaza» о возможной версии взрыва - ВИДЕО

«Считают, что происшествие произошло из-за утечки газа. Но в этом здании газа нет».

Как передает 1news.az, об этом Qafqazinfo заявил владелец «AFEN Plaza» Абульфат Алиев.

Владелец Плазы утверждает, что было повреждение газовой линии, проложенной на дороге, которая недавно была построена перед зданием. В результате этого газ просочился в здание под землей.

