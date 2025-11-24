В Баку установлены новые светофоры для повышения безопасности движения - ВИДЕО
«Продолжаются работы по обеспечению безопасного движения водителей и пешеходов».
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства транспорта Азербайджана.
Как говорится в сообщении, в целях обеспечения более комфортного движения водителей и безопасного перехода пешеходов на пересечении проспекта Метбуат и улицы Мухаммеда Гусейна Шахрияра в Ясамальском районе столицы установлены новые светофоры.
«На указанной территории с использованием 6 опор типов «L» и «A» установлено 13 транспортных и пешеходных светофоров, которые введены в эксплуатацию для участников движения.
Таким образом, въезд с улицы Мухаммеда Гусейна Шахрияра на проспект Метбуат теперь регулируется регулировщиком движения (светофором). Пешеходы же могут более безопасно переходить на противоположную сторону дороги при включении зеленого сигнала пешеходного светофора», - говорится в сообщении.