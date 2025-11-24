Инженерное чудо на высоте 1 800 м: как в Лачине построили аэропорт - ВИДЕО

На западе Азербайджана, в селе Горчу Лачинского района, команда инженеров взялась за крайне трудный проект.

Сложный рельеф и суровые погодные условия не помешали им работать с полной самоотдачей.

Горы были прорезаны, и за рекордные четыре года был построен аэропорт, соответствующий международным стандартам.

Координатор проекта Селим Акбей в интервью AzTV рассказал, почему для строительства воздушной гавани была выбрана именно эта территория:

"Самой сложной задачей на старте проекта было определить подходящее место для аэропорта. Как известно, вся территория Лачина покрыта горами. Чтобы построить аэропорт на высоте 1 700-1 800 м, наши инженеры внимательно, шаг за шагом обследовали весь район для выбора оптимальной площадки. Даже на выбранном участке присутствуют горы, и с ними пришлось работать", - отметил он.

Подробнее - в видео: