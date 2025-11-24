 Макрон может объявить о введении добровольной военной службы во Франции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Макрон может объявить о введении добровольной военной службы во Франции

First News Media11:27 - Сегодня
Макрон может объявить о введении добровольной военной службы во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить 27 ноября об учреждении добровольной военной службы в стране.

Об этом в воскресенье сообщила газета Le Figaro.

"Этот проект изучается уже несколько месяцев в контексте безопасности в мире, сопряженной с неопределенностью и растущей напряженностью", - заявил он на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

Как пишет газета, решение разрабатывается уже несколько месяцев. Официального подтверждения о том, что введение добровольной службы будет объявлено 27 ноября, еще нет.

Министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос агентства AFP отказалось комментировать подробности касательно продолжительности и стоимости возможной программы, а также количества ее участников.

По данным источников газеты, рассматривается набор от 10 тыс. до 50 тыс. человек в год. Как сообщают французские СМИ, такая служба может продлиться до 10 месяцев, а оплата будет в размере нескольких сотен евро.

Источник: ТАСС

Поделиться:
328

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

В мире

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом H5N5

Трамп назвал дедлайн для рассмотрения Украиной его плана

Новый отчет о смерти четырех человек в турецком отеле: в образцах пищи, которую употребляла семья Бёджек, не обнаружено вредных веществ

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30