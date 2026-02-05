Сегодня исполняется 108 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева - ВИДЕО

5 февраля 1918 года в Баку родился Гара Абульфаз оглу Гараев - выдающийся азербайджанский советский композитор, педагог и общественный деятель.

Он был народным артистом СССР, академиком Академии наук Азербайджанской ССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии и двух Сталинских премий.

Гара Гараев - автор трёх опер, трёх балетов, трёх симфоний, а также множества программных, камерных и инструментальных произведений, музыки к театральным постановкам и кинофильмам. В его творчестве ярко проявляется синтез азербайджанского народного искусства и профессионального музыкального мастерства.

Г.Гараев учился в Бакинской консерватории, затем в Московской консерватории у Д.Шостаковича, преподавал в Бакинской консерватории, где воспитал целое поколение азербайджанских музыкантов и композиторов. Его произведения - от симфонических поэм «Лейли и Меджнун» и «Семь красавиц» до балетов и камерной музыки - стали значимой частью музыкального наследия страны.

Гара Гараев активно участвовал в жизни музыкальной культуры страны, был членом Союза композиторов, председателем его бакинской организации и секретарём правления Союза композиторов СССР.

Выдающийся азербайджанский композитор скончался 13 мая 1982 года в Москве и был похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку. Его музыка остаётся символом богатого наследия азербайджанской культуры и вдохновляет поколения слушателей и музыкантов.