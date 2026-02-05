Отец-миллиардер Николы Пельтц впервые прокомментировал скандал вокруг семьи Бекхэмов

Американский миллиардер Нельсон Пельтц впервые прокомментировал продолжающийся конфликт между своей дочерью Николой Пельтц и семьёй Бекхэмов.

Нельсон Пельтц на мероприятии WSJ Invest Live прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся после того, как его зять Бруклин Пельтц-Бекхэм в Instagram опубликовал шокирующие заявления, включая детали их свадьбы с Николой в апреле 2022 года, подтвердив тем самым разлад с родителями - Дэвидом и Викторией Бекхэм.

People сообщает, что журналистка Wall Street Journal Лорен Томас затронула тему, связав опыт Нельсона Пельтца в «переговорах с высоким риском, особенно на публике» с вниманием прессы к его дочери Николе. Миллиардер ответил с улыбкой: «Моя семья была в прессе в последнее время? Я совсем этого не заметил».

На вопрос, давал ли он советы семье, как справляться с подобными ситуациями, Н.Пельтц ответил: «Да, мой совет - держаться подальше от прессы. Сколько пользы это принесло?»

Также он добавил следующее: «Моя дочь и семья Бекхэмов - совсем другая история. Сегодня мы это обсуждать не будем, но скажу: моя дочь замечательная, мой зять Бруклин - отличный, и я надеюсь, что у них будет долгий и счастливый брак».

