Министр обороны Армении: Полтора года срочной службы не предполагают сокращение численности армии

Сокращение срочной службы не предполагает сокращения численности вооруженных сил.

Об этом заявил на заседании комиссии по вопросам обороны и безопасности министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе обсуждения законопроекта о сокращении срочной службы с двух до полутора лет.

«Через полтора года два призыва будут демобилизованы. Но мы призовем аналогичное число людей, просто они будут служить полтора года», - сказал Папикян.

Он также напомнил, что численность ВС прибавилась за счет примерно 4,2 тысяч человек, которые остались на сверхсрочную службу по программе «Защитник Отечества». За последний год число участников программы выросло примерно на тысячу человек.

Министр также отметил, что за счет ряда процессов, в отдельных частях появилась возможность сделать так, чтобы срочники занимались не боевым дежурством, а подготовкой.

«Если мы сейчас можем не отправлять их на 14 или 20 дней дежурства, а вместо этого повышаем их подготовку, то почему этого не делать? Имею в виду подготовку, отработку взаимодействия, понимание задач», - заявил министр.

Папикян напомнил, что срок отпусков для срочников увеличился (ранее для рядовых он составлял 10 дней, для сержантов – 15, теперь для военнослужащих на боевом дежурстве он составляет 30 дней, для остальных - 21 день), не считая поощрительных отпусков.

Министр отметил, что в 2025 году на сборы резервистов было призвано 16 тыс. человек, а в 2026-м и далее планируется призывать в год по 20 тыс.

Источник: Sputnik Армения