 Министр обороны Армении: Полтора года срочной службы не предполагают сокращение численности армии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Министр обороны Армении: Полтора года срочной службы не предполагают сокращение численности армии

First News Media12:12 - Сегодня
Министр обороны Армении: Полтора года срочной службы не предполагают сокращение численности армии

Сокращение срочной службы не предполагает сокращения численности вооруженных сил.

Об этом заявил на заседании комиссии по вопросам обороны и безопасности министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе обсуждения законопроекта о сокращении срочной службы с двух до полутора лет.

«Через полтора года два призыва будут демобилизованы. Но мы призовем аналогичное число людей, просто они будут служить полтора года», - сказал Папикян.

Он также напомнил, что численность ВС прибавилась за счет примерно 4,2 тысяч человек, которые остались на сверхсрочную службу по программе «Защитник Отечества». За последний год число участников программы выросло примерно на тысячу человек.

Министр также отметил, что за счет ряда процессов, в отдельных частях появилась возможность сделать так, чтобы срочники занимались не боевым дежурством, а подготовкой.

«Если мы сейчас можем не отправлять их на 14 или 20 дней дежурства, а вместо этого повышаем их подготовку, то почему этого не делать? Имею в виду подготовку, отработку взаимодействия, понимание задач», - заявил министр.

Папикян напомнил, что срок отпусков для срочников увеличился (ранее для рядовых он составлял 10 дней, для сержантов – 15, теперь для военнослужащих на боевом дежурстве он составляет 30 дней, для остальных - 21 день), не считая поощрительных отпусков.

Министр отметил, что в 2025 году на сборы резервистов было призвано 16 тыс. человек, а в 2026-м и далее планируется призывать в год по 20 тыс.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
308

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

Армения

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

В Армении сократят срок службы, но увеличат призыв резервистов

Пашинян созвал заседание Совбеза

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пашинян: Референдум по новой Конституции пройдет после выборов в парламент

Пашинян признался, что у него «чуть больше грехов, чем у других»

Армения может адаптировать к TRIPP проект прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря

Армению посетит спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30