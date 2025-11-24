В Баку пресекли незаконный ввоз лекарственных средств иностранными гражданами

В результате мер, осуществленных сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, была пресечена попытка незаконного ввоза лекарственных средств на территорию страны.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Было отмечено, что два иностранных гражданина, прибывших авиарейсом Дели-Баку, были привлечены к таможенному досмотру. В ходе досмотра багажа и ручной клади обоих лиц были обнаружены не заявленные таможенным органам 72 единицы онкологических лекарственных средств.