Efendi подает в суд на председателя партии Azad Vətən

Поступок певицы Efendi (Самира Эфенди), поставившей 12 баллов представителю Армении в финале международного проекта Silk Way Star, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях и СМИ.

Отметим, что произошедшее в финале международного проекта вызвало неоднозначную реакцию в целом в обществе – к примеру, председатель партии Azad Vətən Акиф Наги оскорбил певицу и назвал ее армянкой в социальных сетях, призвав каждого плевать ей в лицо.

Сегодня в эфире программы «Tarixin bir günü» Efendi не только впервые высказалась на тему произошедшего, но и сделала заявление о том, что подает в суд на А.Наги, где будет требовать от него извинений за сказанное в ее адрес и официального опровержения.

