«Вторая жизнь» азербайджанских ковров на выставке в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - ФОТО

В нью-йоркском офисе Организации Объединённых Наций состоялась выставка «Вторая жизнь».

Мероприятие было посвящено Году Суверенитета и Конституции Республики Азербайджан - организаторы выставки Постоянное представительство Азербайджана при ООН совместно с Arts Council Azerbaijan. Авторами концепции проекта Сона Гулиева, руководитель проекта Дадаш Мамедов.

Экспозиция представляет уникальные произведения, созданные на основе старых и повреждённых азербайджанских ковров, которым художники подарили «вторую жизнь» через современную живопись. Проект объединяет традиционное ковроткачество и современное искусство, переосмысливая национальное наследие с точки зрения актуальных мировых тем.

Выставка охватывает несколько символических направлений. Среди них - вопросы, связанные с деятельностью ООН и глобальными целями устойчивого развития, а также важность Конституции Азербайджана для формирования национальной идентичности. Кроме того, экспозиция демонстрирует разнообразные художественные мотивы, отражающие богатство азербайджанской культуры, её музыку, природу и духовные ценности. Каждая работа несёт глубокий смысл, соединяя прошлое и будущее, традицию и современность, искусство и экологическое сознание.

На церемонии открытия Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев поприветствовал дипломатов, сотрудников ООН и гостей, пришедших на открытие выставки. В своём выступлении он отметил глубокое историческое значение ковроткачества в Азербайджане и подчеркнул ценности, лежащие в основе устойчивого развития, включая ответственное использование ресурсов и возрождение культурного наследия.

В своем выступлении автор проекта Сона Гулиева рассказала, что «Вторая жизнь» - это не просто художественный проект, а приглашение взглянуть на традицию сквозь призму современности. Инициатива возникла из стремления не позволить старым, изношенным азербайджанским коврам исчезнуть.

В выставке приняли участие художники Наиля Магеррамова, Лейла Агазаде, Вюсаля Шарифова, Айнура Мустафаева, Сона Гулиева, Бану Ахмедзаде, Нигяр Муслимова, Эльдар Бабазаде, Сурая Мамедли, Эльшан Рзазаде, Нигяр Алиева, Дадаш Мамедов, Зюмрюд Аббасзаде, Ульвия Хейруллазаде и Ройа Гасан.

Проект «Вторая жизнь» не только способствует сохранению культурного наследия, но и подчеркивает вклад Азербайджана в реализацию Целей устойчивого развития ООН (SDG 11, 12 и 13), направленных на ответственное потребление, устойчивые сообщества и климатические действия.