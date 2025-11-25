В масаллинских маркетах выявлены просроченные продукты - ФОТО

Установлено, что в маркете, принадлежащем Энверу Вугар оглу Мамедзаде и функционирующем в селе Бедалан Масаллинского района, а также в маркете «Мейвяли», принадлежащем физическому лицу Аферу Агамед оглу Алиеву и функционирующем в селе Махмудавар, были нарушены требования нормативно-правовых актов.

Как передает 1news.az, об этом сообщает со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Так, в маркетах были обнаружены и изъяты из продажи различные продовольственные товары и безалкогольные напитки с истёкшим сроком годности.

По данному факту в соответствии с требованиями законодательства были приняты соответствующие меры, в отношении предпринимателей составлены административные протоколы, а также принято ограничительное решение по негодной для потребления продукции.