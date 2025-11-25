Нападения волков в Кюрдамире: ущерб фермерам достиг 4 тыс. манатов - ФОТО

В Кюрдамирском районе волки напали на ещё одно овцеводческое хозяйство и разорвали 13 голов овец.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на ферме, принадлежащей фермеру Мубаризу Гаджиеву и расположенной в селе Сыгырлы района.

Хищники, напав стаей на отару, уничтожили 13 голов мелкого рогатого скота.

По словам владельца хозяйства, нападения волков в последнее время участились. Он сообщил, что в результате нападения волков ему причинён общий материальный ущерб на сумму около 4 тысяч манатов.

Отметим, что аналогичный случай был зафиксирован два дня назад в селе Чёль-Губалы того же района. Тогда волки уничтожили 16 голов мелкого рогатого скота фермера, нанеся ему общий материальный ущерб на сумму около 10 тысяч манатов.