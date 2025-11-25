В Баку задержаны участники сети, вовлекавшей граждан в нелегальные азартные игры - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью (ГУБК) Министерства внутренних дел (МВД) продолжает оперативно-технические мероприятия против лиц, организующих незаконные онлайн-азартные и казино-игры в социальных сетях.

В ходе очередных операций, проведённых киберполицией, были задержаны лица, подозреваемые в данных преступных деяниях: Сиясат Раджабов, его знакомый Ислам Рзаев, а также Шикар Алиев, Расул Гашимов и другие члены руководимой ими группировки - Гасан Итиров, Гошгар Ализаде и Кянан Османлы.

В ходе расследования было установлено, что перечисленные лица вступили в преступную связь с организаторами незаконных азартных игр и спортивных ставок, действующих на различных зарубежных веб-сайтах, таких как "fastloto.com" и "chcplay.net". Они приобретали онлайн-ссылки и коды, дающие право на участие в азартных играх на этих страницах, и создали виртуальную кассу.

Далее члены группировки через открытые ими страницы в социальных сетях, такие как "Batumi Kazino", "Priz Kazino" и другие, вовлекали граждан страны, связывавшихся с ними, в незаконные казино и тотализаторы за онлайн-платежи.

В ходе обысков в офисах и квартирах задержанных в Хатаинском, Ясамальском и других районах столицы были обнаружены многочисленные электронные доказательства, банковские карты, мобильные номера и другие доказательства, имеющие значение для дела. Было установлено, что банковские карты, изъятые у членов группировки, были приобретены у различных лиц за определённую плату и использовались для незаконных денежных переводов.

По данным фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В отношении С. Раджабова, И. Рзаева, Ш. Алиева и Р. Гашимова избрана мера пресечения в виде ареста по решению суда, и они привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

Мы ещё раз призываем граждан не участвовать в незаконных тотализаторах и азартных играх, с которыми они могут столкнуться в социальных сетях. Заявляем, что в противном случае вы можете столкнуться со случаями кибермошенничества, потерять денежные средства на ваших банковских счетах и быть привлечены к ответственности за участие в этих незаконных играх.