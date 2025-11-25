 В Баку задержаны участники сети, вовлекавшей граждан в нелегальные азартные игры - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку задержаны участники сети, вовлекавшей граждан в нелегальные азартные игры - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
В Баку задержаны участники сети, вовлекавшей граждан в нелегальные азартные игры - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью (ГУБК) Министерства внутренних дел (МВД) продолжает оперативно-технические мероприятия против лиц, организующих незаконные онлайн-азартные и казино-игры в социальных сетях.

В ходе очередных операций, проведённых киберполицией, были задержаны лица, подозреваемые в данных преступных деяниях: Сиясат Раджабов, его знакомый Ислам Рзаев, а также Шикар Алиев, Расул Гашимов и другие члены руководимой ими группировки - Гасан Итиров, Гошгар Ализаде и Кянан Османлы.

В ходе расследования было установлено, что перечисленные лица вступили в преступную связь с организаторами незаконных азартных игр и спортивных ставок, действующих на различных зарубежных веб-сайтах, таких как "fastloto.com" и "chcplay.net". Они приобретали онлайн-ссылки и коды, дающие право на участие в азартных играх на этих страницах, и создали виртуальную кассу.

Далее члены группировки через открытые ими страницы в социальных сетях, такие как "Batumi Kazino", "Priz Kazino" и другие, вовлекали граждан страны, связывавшихся с ними, в незаконные казино и тотализаторы за онлайн-платежи.

В ходе обысков в офисах и квартирах задержанных в Хатаинском, Ясамальском и других районах столицы были обнаружены многочисленные электронные доказательства, банковские карты, мобильные номера и другие доказательства, имеющие значение для дела. Было установлено, что банковские карты, изъятые у членов группировки, были приобретены у различных лиц за определённую плату и использовались для незаконных денежных переводов.

По данным фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В отношении С. Раджабова, И. Рзаева, Ш. Алиева и Р. Гашимова избрана мера пресечения в виде ареста по решению суда, и они привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

Мы ещё раз призываем граждан не участвовать в незаконных тотализаторах и азартных играх, с которыми они могут столкнуться в социальных сетях. Заявляем, что в противном случае вы можете столкнуться со случаями кибермошенничества, потерять денежные средства на ваших банковских счетах и быть привлечены к ответственности за участие в этих незаконных играх.

Поделиться:
353

Актуально

Мнение

От образцового COP-29 к проблемному COP-30. Почему Бразилии не удалось повторить успех ...

В мире

Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

Общество

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

Общество

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ...

Общество

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

День города Кяльбаджар отметили концертной программой и фейерверком - ВИДЕО

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

В Баку состоится первая встреча министров труда государств-членов ОТГ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

Вынесен приговор 64-летнему мужчине, совершившему развратные действия в отношении ребенка

Последние новости

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

Сегодня, 20:00

День города Кяльбаджар отметили концертной программой и фейерверком - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

Сегодня, 19:32

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 19:09

В Баку состоится первая встреча министров труда государств-членов ОТГ

Сегодня, 19:00

Территория Свободной экономической зоны Алят увеличивается на 1453 гектара

Сегодня, 18:45

Украина согласилась с условиями предложенного США потенциального мирного соглашения - СМИ

Сегодня, 18:43

Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

Сегодня, 18:30

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 18:15

На Ясамале выявлено незаконное предприятие по производству суши – ФОТО

Сегодня, 18:00

Халаф Халафов встретился в Турции с Хаканом Фиданом

Сегодня, 17:47

«Карта продовольственного обеспечения» станет ключевым инструментом стратегического планирования

Сегодня, 17:43

Путин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Сегодня, 17:32

В России разработают проект единых правил рыболовства в открытой части Каспия

Сегодня, 17:30

Арег Кочинян для 1news.az: «Мир возможен» - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 17:27

На этой линии Бакинского метро сокращён интервал движения поездов

Сегодня, 17:21

Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией - ФОТО

Сегодня, 17:20

Глава МИД Азербайджана обсудил с архиепископом Ватикана двусторонние отношения

Сегодня, 17:05

В Баку задержаны участники сети, вовлекавшей граждан в нелегальные азартные игры - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В Баку задержан гази, управлявший автомобилем без номерных знаков

Сегодня, 16:53
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30