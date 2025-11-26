Ночное ограбление в магазине в Бинагады: Задержаны трое подозреваемых - ВИДЕО

В одном из магазинов, расположенных в Бинагадинском районе столицы, произошло ограбление.

Неизвестные лица ночью, угрожая сотруднику магазина колюще-режущим предметом, похитили табачные и косметические товары - пострадавшая сторона сообщила об этом в полицию, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведённых мероприятий сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского района были задержаны подозреваемые в совершении ограбления - ранее судимые 40-летний Эльнур Галяндаров, 32-летний Мухаммед Рагимов и 30-летний Агахан Ханкишиев.

Их приход и уход из магазина и хищение табачных и косметических товаров были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По данному факту продолжается расследование.