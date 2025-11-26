Еще 27 семьям в Кяльбаджаре вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли.

Сегодня семьям, прибывшим в восстановленный Кяльбаджар с группой переселенцев, были вручены ключи от квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в Кяльбаджар переселены 27 семей – 112 человек. Среди вернувшихся в Кяльбаджар с группой переселенцев были семьи, временно размещенные в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей от домов семьям приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Семьям, переселенным на постоянное место жительства в город Кяльбаджар, были предоставлены квартиры в новых зданиях.

08:20

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в Кяльбаджар возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в Кяльбаджар, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 27 семей – 112 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.