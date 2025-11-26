 Крупнейший пожар в жилом комплексе Гонконга: 13 погибших и десятки пострадавших - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Крупнейший пожар в жилом комплексе Гонконга: 13 погибших и десятки пострадавших - ВИДЕО

First News Media22:00 - Сегодня
Крупнейший пожар в жилом комплексе Гонконга: 13 погибших и десятки пострадавших - ВИДЕО

В Гонконге в нескольких высотных зданиях жилого комплекса Wang Fuk Court, произошёл крупнейший за 17 лет пожар.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Изначально сообщалось, что горят четыре многоквартирных дома, но вскоре пожар распространился на все восемь высоток комплекса. Власти присвоили пожару пятый, самый высокий, уровень опасности.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 13 человек, однако число жертв может увеличиться. Ещё 28 жителей получили ожоги и различные травмы, около 700 жителей были эвакуированы во временные убежища.

В момент инцидента часть людей оказалась заблокирована внутри зданий.

Точная причина возгорания пока не установлена. Огонь стремительно распространился от первоначального источника на строительные бамбуковые леса, после чего перекинулся на несколько соседних зданий. Из соображений безопасности власти организовали эвакуацию жителей двух ближайших кварталов.

Жильцы комплекса рассказывают, что на протяжении нескольких месяцев жаловались на рабочих, которые курили на строительных лесах во время ремонтных работ. Кроме того, граждане выразили недовольство реакцией властей на произошедшее: по их словам, несмотря на расположенную неподалёку пожарную станцию, вертолёты для тушения не применялись, хотя, по мнению очевидцев, ситуация этого требовала. На месте происшествия, как отметили свидетели, наблюдались хаос и отсутствие чётких инструкций от официальных лиц.

В полицию Гонконга поступают сообщения о том, что в охваченных огнем зданиях могут оставаться люди.

По оценкам организации по спасению домашних животных, в загоревшихся домах могут также находиться более 100 питомцев.

В настоящее время огонь потушить еще не удалось.

Поделиться:
186

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Общество

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

В мире

Крупнейший пожар в жилом комплексе Гонконга: 13 погибших и десятки пострадавших - ВИДЕО

В Турции 120 школьников госпитализированы после пищевого отравления - ФОТО

В Гвинее-Бисау военные установили полный контроль над страной

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп назвал дедлайн для рассмотрения Украиной его плана

На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

Эрдоган обсудит с Путиным возобновление работы зернового коридора

Последние новости

В Гяндже 13-летний мальчик получил ножевое ранение

Сегодня, 22:20

Крупнейший пожар в жилом комплексе Гонконга: 13 погибших и десятки пострадавших - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

В Турции 120 школьников госпитализированы после пищевого отравления - ФОТО

Сегодня, 21:40

Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена»

Сегодня, 21:20

Джейхун Байрамов и Лоренцо Фонтана обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 21:02

В Госкомитете прокомментировали вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории

Сегодня, 20:42

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:25

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Сегодня, 20:20

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Сегодня, 20:00

Efendi: «Для меня музыка вне политики…» - ФОТО

Сегодня, 19:45

В Гвинее-Бисау военные установили полный контроль над страной

Сегодня, 19:30

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

Сегодня, 19:15

Президент ОАЭ принял министра юстиции Азербайджана

Сегодня, 19:00

Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов

Сегодня, 18:45

В Баку арестован молодой человек, управлявший автомобилем без номерных знаков - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Еще 27 семьям в Кяльбаджаре вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 18:15

Азербайджан успешно представлен на фестивале кухонь мира во Франции - ФОТО

Сегодня, 18:00

В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

Сегодня, 17:40

В Шамкире горит ресторан

Сегодня, 17:33

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в опере – ФОТО

Сегодня, 17:22
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30