Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена»

Американский актер Майкл ДеЛано, прославившийся ролями в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Ангелы Чарли», скончался в возрасте 84 лет.

Сообщение о его смерти поступило от супруги артиста в The Hollywood Reporter.

По её словам, причиной смерти стал сердечный приступ. ДеЛано ушёл из жизни 20 октября в одной из клиник Лас-Вегаса.

Актер родился 26 ноября 1940 года в США. Свою карьеру он начал в 1960 году, подписав контракт с лейблом Swan Records и выступая тогда под псевдонимом Ки Ларсон.

За годы работы в кино и на телевидении ДеЛано снялся более чем в 70 проектах, завоевав широкую популярность у зрителей.