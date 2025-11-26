Джейхун Байрамов и Лоренцо Фонтана обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с президентом Палаты депутатов парламента Италии Лоренцо Фонтаной.
Oб этом говорится в публикации министерства иностранных дел на официальной странице в «X».
Встреча предоставила возможность обменяться мнениями о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Италией, обсудить динамичное развитие политического диалога и изучить пути укрепления межпарламентского сотрудничества.
Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в энергетической, торговой и культурно-гуманитарной сферах для обеспечения общих интересов и региональной стабильности.
В ходе встречи министр Д.Байрамов проинформировал президента Палаты депутатов о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.
In the framework of his official visit to Italy, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Italian Republic @Lorenzo3Fontana.
The meeting provided an opportunity to exchange views on… pic.twitter.com/FBXrQlcVJr — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 26, 2025