В Госкомитете прокомментировали вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории

Общество

First News Media20:42 - Сегодня
Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев прокомментировал вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории.

Как сообщили AПA в пресс-службе Комитета, размер единой ежемесячной выплаты бывшим вынужденным переселенцам определяется индивидуально и составляет 33 или 60 манатов в зависимости от того, находятся ли они в местах временного проживания с высокой компактностью, где возможна или невозможна установка счётчиков и техническая эксплуатация.

«В случае если бывшие вынужденные переселенцы фактически проживают в бывших общежитиях, лечебных пансионатах и других зданиях, где невозможно установление в индивидуальном порядке и техническая эксплуатация счётчиков, плата за используемый ими природный газ, электроэнергию, воду и вывоз бытовых отходов оплачивается централизованно за счёт государства в пределах установленных норм. В этом случае размер единой ежемесячной выплаты для бывших вынужденных переселенцев составляет 33 маната.

В настоящее время для проживающих в новых жилых помещениях, где возможно установление в индивидуальном порядке и техническая эксплуатация счётчиков, а также для тех, кто позднее был переселён в такие жилые помещения (это переселение происходит на освобождённые от оккупации территории), размер единой ежемесячной выплаты составляет 60 манатов.

Данный вопрос регулируется на основе Указа Президента Азербайджанской Республики «О порядке установления единой ежемесячной выплаты вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам» и внесённых в него изменений», — подчеркнули в Госкомитете.

Отметим, в социальных сетях распространилась информация о том, что вынужденным переселенцам, переехавшим на освобождённые территории, в течение трёх лет будет выплачиваться пособие ("çörəkpulu") в удвоенном размере.

