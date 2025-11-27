Информация о ежемесячной плате за обучение в частных детских садах, получивших гранты

Как известно, 63 частных дошкольных образовательных учреждения стали победителями конкурса на предоставление грантов частным дошкольным образовательным учреждениям, объявленного Министерством науки и образования.

С победившими частными детскими садами были заключены договоры о предоставлении грантов.

Ознакомиться с ежемесячной платой за обучение и суммой, которую должны платить родители за детей, обучающихся на азербайджанском отделении в рамках данных грантовых соглашений, можно по соответствующей ссылке: https://edu.gov.az/uploads/elan/2025/11/bagcalar-qiymet.pdf

Доводим до вашего сведения, что после начала реализации грантовых соглашений выплаты, указанные в соответствующей таблице, будут осуществляться через электронный портал, дополнительные платежи от родителей не допускаются.

Родители могут сообщать о любых запросах на оплату, превышающих стоимость обучения, указанную в соответствующей таблице, в колл-центр Министерства науки и образования по номеру 146.

Подчеркиваем, что вся информация о конкурсе на гранты будет по-прежнему публиковаться с соблюдением полной прозрачности.