Эстония откроет посольство в Азербайджане

Эстония планирует открыть в следующем году свое посольство в Азербайджане.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в социальной сети Х.

«Задача МИДа — обеспечивать нашу безопасность посредством дипломатии. Эстония усилит свое влияние в мире, поскольку это отвечает интересам нашей безопасности и экономического развития. К нынешним 45 зарубежным представительствам Эстонии в следующем году присоединятся посольства в Азербайджане, Армении, Бразилии, Кении и Молдове», - написал глава МИД, добавив: «Надеемся на расширение нашего сотрудничества».

Между тем, как отмечается в публикации эстонского МИД в соцсети Х, открытием своих дипмиссий в указанных странах официальный Таллинн расширяет глобальное присутствие, что «помогает защищать наши интересы и открывает новые возможности для эстонского бизнеса в быстрорастущих регионах».