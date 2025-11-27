Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Азербайджан и Россия планируют увеличить товарооборот в текущем году до 5 миллиардов долларов, заявил посол РФ в Баку Михаил Евдокимов.

"Азербайджан и Россия достигнут в текущем году символической для нас суммы в 5 миллиардов долларов товарооборота. Для какой-то стороны, может быть, это не самые большие цифры, но мы считаем, что это показатель очень хорошего взаимного роста товарооборота между нашими странами", - сказал глава российской дипмиссии, выступая международном круглом столе "Преимущества для бизнеса от участия в ЕАЭС", который проходит в Баку.

За 10 месяцев текущего года товарооборот между Россией и Азербайджаном составил 4,152 миллиарда долларов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: РИА Новости