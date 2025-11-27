В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гулубейли Имишлинского района.

В результате аварии столкнулись автомобили марок "Toyota", "Mercedes" и "Hyundai".

Трое пострадавших в результате ДТП доставлены в Имишлинскую районную центральную больницу.

В ответ на запрос TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что сегодня около 10:30 в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской районной центральной больницы были госпитализированы трое мужчин в связи с дорожно-транспортным происшествием на территории Имишлинского района.

Согласно информации, пострадавшим были поставлены диагнозы: травмы различных областей тела, перелом левой бедренной кости, перелом левой тазовой кости, и им была оказана необходимая медицинская помощь. Один человек, 1995 года рождения, чьё состояние оценивается как тяжёлое, был взят на хирургическую операцию, его лечение продолжается в хирургическом отделении.

Лечение пациентов, 1960 и 1966 годов рождения, продолжается в отделении скорой медицинской помощи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведётся расследование.