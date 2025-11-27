Прикаспийские страны договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых

Вопросы восстановления рыбных запасов обсудили на 9-й сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, которая состоялась в Ашхабаде.

По сообщению Федерального агентства по рыболовству, стороны представили отчеты по результатам освоения квот водных биоресурсов, искусственного воспроизводства и мероприятий по охране рыбных запасов в 2024 году, а также полученные в ходе проведенных научно-исследовательских работ данные. Достигнуты договоренности о синхронизации методов и подходов при выполнении научных исследований.

Кроме того, согласованы объемы вылова совместных водных биоресурсов на 2026 год.

Запрет на коммерческий промысел осетровых, а также экспорт их икры и мяса будет продлен на 2026 год.

Вылов осетровых видов рыб в будущем году, как и прежде, будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.

Прикаспийские страны планируют создать единые Правила рыболовства для общего пространства Каспийского моря. Это позволит обеспечить более рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов и повысить эффективность рыбоохранных мероприятий.