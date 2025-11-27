В этом ресторане выявлены животные, содержавшиеся без ветеринарного контроля - ФОТО

С целью предотвращения опасных заболеваний и обеспечения мер биобезопасности сотрудники Агентства продовольственной безопасности совместно с членами эпизоотологической комиссии провели мониторинг в ресторане «Fədək», расположенном в поселке Пирсаат Гаджигабульского района.

Во время мониторинга в отношении обнаруженных в ресторане птиц ветеринарным врачом был проведен клинический осмотр, после чего они были переданы по назначению, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Территория была подвергнута дезинфекции, дезинсекции и дератизации, приняты соответствующие меры.