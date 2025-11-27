В Хоровлу состоялась акция по посадке деревьев при поддержке Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

По случаю пятой годовщины Победы в селе Хоровлу Джебраильского района была проведена акция по посадке деревьев при финансовой поддержке Фонда Возрождения Карабаха и при организационной поддержке юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах».

В акции приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Раxман Гаджиев, а также жители села Хоровлу.

Выступая перед участниками мероприятия, специальный представитель Президента АР Вахид Гаджиев рассказал о ходе строительных работ в селе Хоровлу. Он отметил, что работы по восстановлению и реконструкции в селе продолжаются, а также подчеркнул, что предпринимаются шаги для обеспечения занятости населения, возвращающегося на постоянное место жительства.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Раxман Гаджиев ознакомил жителей с деятельностью Фонда и реализуемыми проектами. Он подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева работы по восстановлению и реконструкции на освобождённых территориях продолжаются быстрыми темпами. Раxман Гаджиев отметил, что деятельность Фонда направлена на финансовую поддержку этих процессов, а также на проведение информационно-просветительской работы о проделанной работе.

После выступлений участники акции посадили различные виды деревьев на территории сельского парка.

Следует отметить, что проведённая акция стала заключительным этапом проекта, реализуемого в течение года.

В рамках проекта, при финансовой поддержке Фонда Возрождения Карабаха, на территории парка было высажено в общей сложности 1170 деревьев: 70 олеандров, 50 оливковых деревьев, 450 восточных платанов, 100 деревьев мушмулы японской, 50 сливовых деревьев, 200 эльдарских сосен и 250 пирамидальных кипарисов.

Следует подчеркнуть, что восстановление экологического баланса на освобождённых территориях является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда. Фонд уже реализовал ряд проектов в этом направлении и продолжает работу над новыми инициативами.

Напомним, что 28 октября этого года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия первого этапа села Хоровлу и ознакомился с работами, проведёнными на месте.

До настоящего времени в селе Хоровлу были обеспечены условия для проживания 132 семей — всего 541 человека. Эти семьи ранее временно проживали в общежитиях, санаториях, лагерях и административных помещениях в разных регионах страны.