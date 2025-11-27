 В Хоровлу состоялась акция по посадке деревьев при поддержке Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Хоровлу состоялась акция по посадке деревьев при поддержке Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

First News Media16:43 - Сегодня
В Хоровлу состоялась акция по посадке деревьев при поддержке Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

По случаю пятой годовщины Победы в селе Хоровлу Джебраильского района была проведена акция по посадке деревьев при финансовой поддержке Фонда Возрождения Карабаха и при организационной поддержке юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах».

В акции приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Раxман Гаджиев, а также жители села Хоровлу.

Выступая перед участниками мероприятия, специальный представитель Президента АР Вахид Гаджиев рассказал о ходе строительных работ в селе Хоровлу. Он отметил, что работы по восстановлению и реконструкции в селе продолжаются, а также подчеркнул, что предпринимаются шаги для обеспечения занятости населения, возвращающегося на постоянное место жительства.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Раxман Гаджиев ознакомил жителей с деятельностью Фонда и реализуемыми проектами. Он подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева работы по восстановлению и реконструкции на освобождённых территориях продолжаются быстрыми темпами. Раxман Гаджиев отметил, что деятельность Фонда направлена на финансовую поддержку этих процессов, а также на проведение информационно-просветительской работы о проделанной работе.

После выступлений участники акции посадили различные виды деревьев на территории сельского парка.

Следует отметить, что проведённая акция стала заключительным этапом проекта, реализуемого в течение года.

В рамках проекта, при финансовой поддержке Фонда Возрождения Карабаха, на территории парка было высажено в общей сложности 1170 деревьев: 70 олеандров, 50 оливковых деревьев, 450 восточных платанов, 100 деревьев мушмулы японской, 50 сливовых деревьев, 200 эльдарских сосен и 250 пирамидальных кипарисов.

Следует подчеркнуть, что восстановление экологического баланса на освобождённых территориях является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда. Фонд уже реализовал ряд проектов в этом направлении и продолжает работу над новыми инициативами.

Напомним, что 28 октября этого года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия первого этапа села Хоровлу и ознакомился с работами, проведёнными на месте.

До настоящего времени в селе Хоровлу были обеспечены условия для проживания 132 семей — всего 541 человека. Эти семьи ранее временно проживали в общежитиях, санаториях, лагерях и административных помещениях в разных регионах страны.

Поделиться:
387

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан ...

Общество

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником ...

Общество

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

Последние новости

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:42

В школах КНДР русский язык стал обязательным

Сегодня, 21:20

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

Сегодня, 21:00

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Сегодня, 20:20

Байрамов и Таяни рассмотрели возможности для расширения сотрудничества

Сегодня, 20:20

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Сегодня, 20:00

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Сегодня, 19:45

Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

Сегодня, 19:30

Cуд РФ оставил под арестом братьев Сафаровых

Сегодня, 19:15

В суде над гражданами Армении начались выступления адвокатов обвиняемых с защитительными речами

Сегодня, 18:45

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Сегодня, 18:30

Министр обороны Азербайджана принял израильскую делегацию

Сегодня, 18:15

Путин: План США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

Сегодня, 18:00

Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

Сегодня, 17:57

Из-за нарушений состава уничтожена партия биодобавок из Индии – ФОТО

Сегодня, 17:47

Эрдоган: Турция оказывает содействие усилиям по урегулированию в Украине

Сегодня, 17:45

В Аздраме отметили 80-летие народной артистки Амалии Панаховой – ФОТО

Сегодня, 17:40

Путин прокомментировал позицию Армении по участию в работе ОДКБ

Сегодня, 17:35

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия

Сегодня, 17:32

Дорожная полиция Баку провела профилактические беседы с нарушителями

Сегодня, 17:27
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30