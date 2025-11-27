Из-за нарушений состава уничтожена партия биодобавок из Индии – ФОТО

В рамках контрольных мероприятий из партии биологически активных пищевых добавок, импортированных ООО «HB CO LTD» из Индии - 4934 единицы «Glukamin» и 2982 единицы «Carditon Q», инспекторами Агентства продовольственной безопасности были взяты образцы для проведения исследований.

По результатам анализа было установлено, что в составе биологически активной добавки «Carditon Q» содержание витамина B12 превышает норму, а в составе «Glukamin» содержание марганца ниже нормы, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По факту было принято решение о недопущении вывоза этих партий за пределы таможенной территории, а также об их уничтожении или утилизации – отмечается, что по обращению предпринимателя партия продукции была уничтожена.