На Абшероне несколько раз перевернулась машина, водитель погиб - ВИДЕО

В Абшеронском районе, на дороге Мамедли–Фатмаи, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД, инцидент произошёл 26 ноября, передает 1news.az.

Водитель автомобиля марки «Chevrolet» Э.Алескеров скончался. По предварительной версии, причиной трагедии стали превышение скорости и выезд водителя на встречную полосу.

«Водители, пожалуйста, не торопитесь за рулём, не рискуйте, не подвергайте свою жизнь опасности. Скорость может сэкономить всего несколько секунд, но стоить одной жизни. Будьте ответственными на дорогах!» - заявили в ГУГДП.