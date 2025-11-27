В Баку задержан тиктокер, распространявший неэтичные видео и пропаганду наркотиков

Сотрудниками полиции задержан Эльсевяр Набиев, 1992 года рождения, который в социальной сети TikTok делал публикации, выражающие неуважение к обществу и носящие неэтичный характер, а также распространял видеоролики, пропагандирующие употребление наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, указанный человек вёл прямые эфиры на своей странице под названием "Eliş 020" и делал упомянутые публикации, находясь под воздействием наркотических средств.

При задержании у Э.Набиева также было обнаружено психотропное вещество метамфетамин.

По данному факту в Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело, и Э.Набиев привлечён к следствию в качестве обвиняемого, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Э.Набиев ранее неоднократно задерживался за аналогичные деяния.