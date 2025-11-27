От счётчиков до скутеров: На Абшероне задержаны серийные воры

В Абшеронском районе зарегистрированы факты грабежа.

Два жителя города Хырдалан обратились в полицию, заявив о краже газовых счётчиков из их домов в ночное время.

Как сообщает 1news.az, сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый 35-летний Р.Аббасов.

В Насиминском районе столицы полиция также задержала подозреваемых в краже скутера и велосипеда общей стоимостью 1440 манатов из дворов домов потерпевших - 25-летнего М.Джафарова и 23-летнего А.Поладова.

По данным фактам ведутся расследования.