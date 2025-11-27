Xəzər TV объяснил, почему был прерван эфир «İncə Səhər» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Телеканал Xəzər TV сделал официальное заявление в связи с прерыванием сегодняшнего эфира программы «İncə Səhər», гостьей которой была певица Алмаханум Ахмедова, являющаяся одной из инициаторов развернувшейся скандальной дискуссии вокруг деятельности Министерства культуры АР.

«Сегодня в 10:38 во время трансляции программы «İncə Səhər» на телеканале Xəzər TV произошёл технический сбой. Сообщаем, что все выпуски данной программы, вышедшие в эфир на текущей неделе, были записаны заранее. Сегодняшний выпуск также был снят в предыдущие дни, его анонс успешно вышел в эфир, и на этом этапе никаких неполадок зафиксировано не было», - говорится в заявлении Xəzər TV.

Отмечается, что выпуск, запланированный к показу сегодня, состоял из двух файлов и первый файл был выведен в эфир без каких-либо проблем: «После рекламной паузы во время трансляции второго файла возникла техническая неисправность. Поскольку файл не был считан системой playout, он не вышел в эфир.

В прикладном программном обеспечении произошла критическая ошибка, что вызвало сбой на уровне оборудования на основном эфирном сервере, в результате чего полноценный показ программы стал невозможен».

«Телеканал «Xəzər TV» выражает благодарность нашим зрителям за понимание возникших неудобств и за то, что внимательно следят за нашим эфиром», - отмечается в заявлении.

12:57

Показ программы «İncə səhər», выходящей в эфир на телеканале Xəzər TV, был прерван.

Показ утренней программы, ведущей которой является Вюсаля Ализаде, был прерван после выступления в эфире певицы Алмаханум Ахмедовой – была показана реклама, после которой эфир «İncə səhər» не был продолжен.

Отметим, что официального заявления от Xəzər TV и ведущей В.Ализаде о прерванном эфире пока нет – на Xəzər TV 1news.az заявили о том, что в скором времени будет предоставлена информация о причине прерывания эфира.

Напомним, что А.Ахмедова является одной из инициаторов развернувшейся острой дискуссии вокруг деятельности Министерства культуры Азербайджанской Республики.