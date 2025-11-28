 Журналисты ознакомились с работой авиатаможни и системой контроля в аэропорту Гейдар Алиев - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Журналисты ознакомились с работой авиатаможни и системой контроля в аэропорту Гейдар Алиев - ФОТО

Фаига Мамедова16:03 - Сегодня
Журналисты ознакомились с работой авиатаможни и системой контроля в аэропорту Гейдар Алиев - ФОТО

28 ноября Государственный таможенный комитет организовал медиатур для представителей СМИ в Главное таможенное управление на воздушном транспорте.

Как передает корреспондент 1news.az, мероприятие было проведено с целью информирования представителей медиа о реформах, внедряемых новшествах и усовершенствованиях в таможенной системе, а также об организации таможенного дела на воздушном транспорте.

В ходе брифинга, состоявшегося в административном здании Главного таможенного управления на воздушном транспорте, была предоставлена информация об организации таможенной работы на воздушном транспорте, ее специфических особенностях, таможенных постах и других вопросах.

Затем представители СМИ наглядно ознакомились с организацией таможенной работы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В Бакинском Грузовом Терминале (Baku Cargo Terminal) была предоставлена информация об организации процессов таможенного контроля и оформления товаров, а также о прохождении таможенного контроля посылок, пересылаемых посредством почтовых отправлений.

Одновременно представители СМИ наглядно наблюдали за процессами пересечения границы гражданами, мерами таможенного контроля, применяемыми к ручной клади и багажу, а также принципом работы и операциями оформления в системах пропуска «зеленый коридор» и «красный коридор» на таможенном посту «Терминал 1».

Поделиться:
232

Актуально

Точка зрения

Перезагрузка: Баку и Брюссель идут на сближение - что могло бы укрепить доверие?

Мнение

Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю КНР

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Bahar Residence задаёт новый стандарт роскоши - ФОТО

Техника, переданная США, помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн - Посольство

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Сегодня, 17:27

Хикмет Гаджиев встретился с представителями стран-членов НАТО

Сегодня, 17:05

Министр обороны Румынии подал в отставку

Сегодня, 17:02

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Сегодня, 16:47

Польша потребовала от Украины объяснений

Сегодня, 16:40

Bahar Residence задаёт новый стандарт роскоши - ФОТО

Сегодня, 16:32

Техника, переданная США, помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн - Посольство

Сегодня, 16:23

«Loco» и миллионы просмотров: Как подросток из Бейлягана стал звездой TikTok за мгновение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Сегодня, 16:10

Журналисты ознакомились с работой авиатаможни и системой контроля в аэропорту Гейдар Алиев - ФОТО

Сегодня, 16:03

Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю КНР

Сегодня, 15:43

Перезагрузка: Баку и Брюссель идут на сближение - что могло бы укрепить доверие?

Сегодня, 15:37

Что известно о загадочно исчезнувшем с судна на море враче Турале Султанове?

Сегодня, 15:30

В Южной Корее начали отклонять абитуриентов, участвовавших в буллинге

Сегодня, 15:25

«Крылья единства» или крылья конфронтации: досье на кандидата в премьер-министры Армении Армана Татояна

Сегодня, 15:05

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

Сегодня, 15:00

Иран бойкотирует жеребьёвку ЧМ-2026 в США

Сегодня, 14:55

Открытки от особенных детей: маленький подарок, большое чудо - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Дело обвиняемого в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в суд

Сегодня, 14:32

В Германии обнаружили бомбы времен Второй мировой войны - ФОТО

Сегодня, 14:30
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30