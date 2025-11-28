Журналисты ознакомились с работой авиатаможни и системой контроля в аэропорту Гейдар Алиев - ФОТО

28 ноября Государственный таможенный комитет организовал медиатур для представителей СМИ в Главное таможенное управление на воздушном транспорте.

Как передает корреспондент 1news.az, мероприятие было проведено с целью информирования представителей медиа о реформах, внедряемых новшествах и усовершенствованиях в таможенной системе, а также об организации таможенного дела на воздушном транспорте.

В ходе брифинга, состоявшегося в административном здании Главного таможенного управления на воздушном транспорте, была предоставлена информация об организации таможенной работы на воздушном транспорте, ее специфических особенностях, таможенных постах и других вопросах.

Затем представители СМИ наглядно ознакомились с организацией таможенной работы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В Бакинском Грузовом Терминале (Baku Cargo Terminal) была предоставлена информация об организации процессов таможенного контроля и оформления товаров, а также о прохождении таможенного контроля посылок, пересылаемых посредством почтовых отправлений.

Одновременно представители СМИ наглядно наблюдали за процессами пересечения границы гражданами, мерами таможенного контроля, применяемыми к ручной клади и багажу, а также принципом работы и операциями оформления в системах пропуска «зеленый коридор» и «красный коридор» на таможенном посту «Терминал 1».